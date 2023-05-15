Бастрыкин: СКР проведет новые проверки блогеров, если поступят материалы от ФНС

Следственный комитет России проведет новые проверки популярных блогеров страны о неуплате ими налогов.

Это произойдет, если поступят соответствующие материалы от Федеральной налоговой службы. Как заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, по итогам проверок будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Отмечается, что деятельность блогеров в последнее время стала очень популярной. По словам Бастрыкина, число их подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ. Это позволяет блогерам зарабатывать значительные суммы.

Глава СКР указал, что с ростом доходов блогеров стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься. Если они не выполняют эти требования, скрывая свои доходы, возникают основания для заведения уголовных дел, сообщает ТАСС.

Ранее суд арестовал более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных. Речь идет о сумме более 311 млн руб.