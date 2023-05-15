В "Роскосмосе" заявили о неизменности миссии "Венеры-Д" после выхода из нее США

Отказ американской стороны сотрудничать с Россией по космическим исследованиям Венеры никак не повлиял на задачи миссии.

Как сообщает "Роскосмос", миссия "Венера-Д" заключается в дистанционных и контактных исследованиях атмосферы планеты, изучении возможности возврата на Землю образцов грунта и аэрозолей. В настоящее время не решены вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры. При этом, по данным госкорпорации, имеется большой объем данных, о строении и составе атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты.

"Венера-Д" станет продолжением исследований, которые уже проводились космическими аппаратами в 1960-1990-е годы, сообщает ТАСС.

Ранее российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты были включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры.