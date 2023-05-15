15 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

На подготовку специалистов для сферы беспилотников выделят около 60 млрд рублей

В России для подготовки кадров в сферах разработки и использования беспилотных летательных аппаратов в 2024–2030 гг. из федерального бюджета выделят 57,7 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. – в 2024 г.

Об этом говорится в паспорте федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем". Главная цель федерального проекта – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов.

В результате модули по беспилотным авиационным системам (БАС) должны быть разработаны и внедрены в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Это позволит подготовить как минимум 100 тыс. новых работников для различных сфер разработки и применения БАС уже в 2024 году, а к 2030 году их число должно вырасти до 1 млн, сообщает ТАСС.

Напомним, правительство предлагает создать систему налоговых льгот для производителей беспилотных летательных аппаратов по аналогии с IT-компаниями.

Теги: беспилотники, образование


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