СМИ: страны G7 ужесточат санкции против энергосектора России

Лидеры стран G7 на саммите в Японии объявят о новых мерах по ужесточению ограничений против энергетического сектора России.

Также предполагается принять меры по пресечению обхода антироссийских санкций, а также ограничить российский экспорт. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, новые меры будут направлены на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

Администрация президента США "ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодня позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список". США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для российского оборонного потенциала.

Ранее стало известно, что США и страны ЕС начали разработку антироссийских санкций в ноябре прошлого года.