ФНС могут назначить ответственной за отрасль криптовалют

Федеральная налоговая служба России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют.

Как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, данный вопрос находится в стадии обсуждения. Как ожидается, надзорное ведомство будет принимать декларации россиян об их "кошельках" и транзакциях.

Информация о транзакциях должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк. Как отметил замглавы Минфина, все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти разрабатывают проект закона, который позволит создать национальную криптоплатформу. Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента