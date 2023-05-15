15 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

ФНС могут назначить ответственной за отрасль криптовалют

Федеральная налоговая служба России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют.

Как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, данный вопрос находится в стадии обсуждения. Как ожидается, надзорное ведомство будет принимать декларации россиян об их "кошельках" и транзакциях.

Информация о транзакциях должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк. Как отметил замглавы Минфина, все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти разрабатывают проект закона, который позволит создать национальную криптоплатформу. Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента

Теги: криптовалюта, налоги, ФНС


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