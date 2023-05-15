ЛДПР подготовила законопроект о стипендии не ниже уровня МРОТ

ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму проект закона, который позволит выплачивать стипендию не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, которые обучаются очно.

По словам депутатов, в настоящее время размер стипендии в вузах составляет 1 тыс. 825 руб. в месяц, для студентов среднего профессионального образования - 664 руб. Государственная социальная стипендия для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2 тыс. 739 руб., а в ссузах - 996 руб.

Как следует из документа, "столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ". Парламентарии отмечают, что на такую стипендию невозможно прожить, поэтому более половины студентов в России совмещает учебу и работу.

Законопроектом предусмотрено, что обучающимся на бюджетных местах по очной форме обучения государственные стипендии будут назначаться не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а минимальный размер оплаты труда будет применяться также и для определения размеров стипендий, сообщает ТАСС.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 тыс. 242 руб.