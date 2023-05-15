15 Мая 2023
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Наука и техника В России
Фото: roskosmos.ru

Истекает срок эксплуатации российских скафандров космонавтов на МКС

Срок эксплуатации для российского скафандра "Орлан-МКС" №4 истек.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники, для "Орлан-МКС" №5 срок эксплуатации подходит к концу. Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос или пять лет работы.

С учетом того, что переход экипировки на автономное питание приравнивается к одному использованию за пределами корабля, 21-й выход в модели №4 совершил Дмитрий Петелин 12 мая.

Как говорят эксперты, дело не столько в гарантийных сроках, сколько в реальном состоянии скафандров. Поэтому, если космонавты выполняют положенные проверки или заменяют исчерпавшие свой ресурс элементы, можно продолжать их использовать дальше.

В "Роскосмосе" заявили, что один скафандр планируется произвести в 2024 году, еще два — в 2025 году. Они будут сделаны с применением отечественных материалов, сообщают "Известия".

Теги: МКС, космос


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