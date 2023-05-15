15 Мая 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Совершеннолетним детям погибших в СВО в Госдуме предлагают возместить потерю

Депутаты Госдумы обратились к первому заместителю председателя Совета федерации, секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку с предложением распространить единовременые выплаты на совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.

С этой целью необходимо дополнить указ главы государства Владимира Путина от 5 марта 2022 года: из него следует, что при отсутствии семьи у погибшего получателем выплаты могут стать только братья и сестры, независимо от их возраста, сообщает "Коммерсант".

Турчак возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей.

Рабочая группа создана по инициативе президента в декабре 2022 года.

Теги: спецоперация, Госдума


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