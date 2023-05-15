Госдума доработает регулирование в сфере благотворительности

Аппарат Госдумы проведет конкурс на исследование зарубежного опыта и подготовку рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования благотворительной деятельности в России.

Начальная цена контракта - 3,75 млн руб. Сбор заявок завершен 5 мая.

Как следует из описания закупки на портале госзакупок, в стране отмечается рост отечественных благотворительных организаций, оказывающих помощь военнослужащим в зоне спецоперации. Пожертвования средств и имущества нуждающимся должны снять социальную напряженность в обществе: облегчить жизнь гражданам, либо ее спасти.

Депутаты обеспокоены тем, что "несовершенство законодательной базы в этой сфере позволяет недобросовестным лицам использовать инструменты благотворительности в корыстных целях", говорят в аппарате Госдумы.

Как сообщила юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова, сфера благотворительности в России регулируется законом о благотворительной деятельности. Текущее законодательство не учитывает быстрого развития цифровых технологий, используемых фондами для привлечения средств. Отчет о целевом использовании средств (по закону о бухучете) является формальностью и не дает возможности досконально проверить деятельность благотворителей и понять, на что конкретно расходуются средства.

Вопросы доработки законодательства должны обсуждаться на заседании координационного совета по развитию благотворительной деятельности в России при Минэкономразвития, заявил представитель Фонда Константина Хабенского. По его словам, в случае разработки подобных законопроектов консолидированный отклик от благотворительной индустрии на них должен выноситься тоже от имени совета, сообщают "Ведомости".