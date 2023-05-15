Эрдоган теряет победу в первом туре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получает менее 50% голосов на выборах президента.

Как сообщает TRT, таковы результаты обработки бюллетеней из 92,7% урн. За Эрдогана отдали голоса 49,94%, Кылычдароглу получает 44,3%. Эрдоган лидирует в 53 из 81 провинции.

Синан Оган получил 5,3% голосов. Он уже заявил о неизбежности второго тура.

Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, второй тур состоится 28 мая.

Напомним, после обработки данных с 50% урн Эрдоган получал 52,19%.