15 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Эрдоган теряет победу в первом туре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получает менее 50% голосов на выборах президента.

Как сообщает TRT, таковы результаты обработки бюллетеней из 92,7% урн. За Эрдогана отдали голоса 49,94%, Кылычдароглу получает 44,3%. Эрдоган лидирует в 53 из 81 провинции.

Синан Оган получил 5,3% голосов. Он уже заявил о неизбежности второго тура.

Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, второй тур состоится 28 мая.

Напомним, после обработки данных с 50% урн Эрдоган получал 52,19%.

Теги: Эрдоган, Турция


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Ранее 14.05.2023 20:05 Мск Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

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