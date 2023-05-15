15 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: РИА ФАН

«Хотят сэкономить, как обычно»: Пригожин объяснил исчезновение фрагмента статьи WP о нем и Буданове

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял статью американской газеты The Washington Post о якобы своей встрече с главой ГУР Украины Кириллом Будановым в Африке. Комментарий бизнесмена по этому поводу публикует его пресс-служба в своем Telegram-канале.

Пригожин в шутку подтвердил, что не только «встречался» с Будановым, но и до сих пор «находится с ним в Африке». Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что ему нечего скрывать от западных спецслужб.

«Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. Что касается The Washington Post и того, что он удалил данный фрагмент, то я думаю, это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты, и боюсь, если кто-то узнает, что The Washington Post еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно», — заявил бизнесмен.

The Washington Post ранее выпустила интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы журналист поинтересовался у главы государства о «встрече» Пригожина с офицерами ГУР. Позднее этот фрагмент был удален из статьи.

Теги: евгений пригожин, кирилл буданов, Washington Post


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