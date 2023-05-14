15 Мая 2023
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Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десятки снарядов

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Горловку, сообщили Накануне.RU в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всего по населенным пунктам было выпущено 53 снаряда. Шесть снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по населенному пункту Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район), по самому городу выпущено 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. По Горловке прилетело 23 снаряда 152 миллиметра.

"Киевские террористы продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка. Так, в результате обстрела Куйбышевского района повреждения получили дома мирных жителей и сгорело несколько автомобилей в поселке Октябрьский по улице Артемовской", - говорится в сообщении.

Теги: снаряды, Горловка, Донецк, обстрел


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