Тушить пожары в Свердловской области приехали десантники из Бурятии

На Средний Урал из Бурятии прибыла группа десантников, которые усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политике региона.

По данным властей, в регионе действует 27 очагов возгорания на площади 18,8 тысячи гектаров. В целом улучшение ситуации с пожарами позволило сократить общую группировку, занятую борьбой с огнем: ликвидацией возгораний занимаются более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники. В настоящее время в тушении задействовано 13 специальных воздушных судов. За сутки они сбросили на очаги 460 тонн воды.

Продолжена практика проведения проведения отжига.