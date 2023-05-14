Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки данных с 50% урн получает 52,19% на прошедших в воскресенье в стране президентских выборах, его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 41,93%, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение TRT, приводящее данные Центризбиркома.

Синан Оган от "Альянса АТА" получает 5,33%. Вышедший из президентской гонки кандидат от Партии отечества Мухаррем Индже - 0,54%.

Ранее ЦИК постановил, что голоса Индже будут засчитываться как действительные.