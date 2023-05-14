В Нижневартовске двухлетний ребенок отравился жидкостью для вейпа

В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

У пострадавшего симптомы отравления жидкостью для вейпов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального управления СКР Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.