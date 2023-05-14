Пожары в Тюменской области видны из космоса

Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса.

"Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М", передает корреспондент Накануне.RU.

"Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса. В обоих регионах действует режим ЧС, там запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. Долгожданные дожди прогнозируются в Тюменской области к концу следующей недели. Борьба с огнем продолжается", - говорится в сообщении.

По информации Информационного центра Правительства Тюменской области, в регионе действуют девять лесных пожаров на площади 5 671 га. Пять пожаров локализованы. Площадь составляет 2570 га. Кроме того, в регионе действуют девять ландшафтных пожаров на общей площади 1 039,5 га. За прошедшие сутки действовало 17 пожаров на общей площади 1 102 га, ликвидировано восемь ландшафтных пожаров на площади 63,225 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники. Продолжается активное применение авиации. Для тушения природных пожаров используются два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-26, вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом 1 607,5 тонны.

Населенные пункты находятся под защитой подразделений МЧС и региональной противопожарной службы, непосредственной угрозы нет.