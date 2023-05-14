14 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: МЧС Мурманской области

В Мурманске произошел пожар в здании военкомата

В Мурманске произошел пожар в здании военкомата, расположенного по адресу ул. Буркова, 4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов поступил ночью, в 02.07. Ликвидировать пожар удалось в 03.14. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава и пять единиц техники. В 03.14 пожар был уже ликвидирован. Выгорело помещение цокольного этажа. Площадь пожара составила 100 "квадратов".

О пострадавших не сообщается. Равно как и о причинах пожара. В правоохранительных органах ситуацию с военкоматом не комментируют.

Пожар в военкомате Мурманска(2023)|Фото: МЧС Мурманской области

Неизвестно, был ли это поджог, но ранее в свердловской полиции рассказали, как телефонные мошенники вынуждают своих жертв поджигать различные административные здания. Изначально классически "разводят" человека, а потом заявляют: "деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы мы их вернули, у вас есть единственный способ – идите и подожгите военкомат". Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины".

Теги: военкомат, пожар


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