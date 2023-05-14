14 Мая 2023
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Политика
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи СК России будут расследовать факты обстрела ВФУ российских территорий

Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ.

В результате обстрела города Луганска ранения получили шестеро детей. Кроме того, при обстреле города Токмак Запорожской области ранение получил один мирный житель.

В Петровском районе Донецка при детонации мины на приусадебном участке дома частного сектора погибла женщина 1960 года рождения. Также в результате обстрела ранен подросток. Во время обстрела поселка Юбилейный ранения получила женщина 1943 года рождения. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора.

Вследствие обстрелов поселка Горняк погиб ребенок 2019 года рождения и женщина 1979 года рождения, ранены также одиннадцать человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка.

В результате обстрелов поселков Муром Шебекинского городского округа и Графовка Краснояружского района Белгородской области, а также Тёткино Курской области были повреждены жилые постройки.

Украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в городе Стародуб Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

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