СМИ: в Брянской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники сообщил об обнаружении в Унечском районе Брянской области БПЛА самолетного типа с кумулятивным снарядом.

Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы.

Взрывное устройство было уничтожено. Пострадавших нет.

Как сообщало Накануне.RU, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой сообщил, что Украина 9 мая пыталась атаковать Москву. По его словам, в этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. По его словам, все беспилотники были обезврежены, часть из них были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и Калужской области.

Кроме того, 9 мая ВСУ безуспешно попытались атаковать Москву дроном UJ-22 Airborne. Беспилотник был сбит примерно в 175 километрах от столицы над селом Перемышль Калужской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не получал от правоохранителей сообщений о попытках атаковать Москву 9 мая.

В Киеве заявили, что никаких атак на Москву 9 мая со стороны Украины не планировалось.