14 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ

Страны G7 и ЕС готовят 11 пакет санкций против РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times, планируется запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Решение собираются принять на саммите в Хиросиме.

Новые санкции воспрепятствуют возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в прошлом. Санкции могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода "Дружба", снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы. Санкции необходимы для того, чтобы не позволить партнерам "передумать", а сам запрет в основном будет носить "символический характер".

Ранее сообщалось, что новый пакет европейских санкций в отношении России может иметь целью устранение обходов и лазеек уже введенных ограничений. В частности, речь может идти о запрете на заход в европейские порты для танкеров, тайно перевозящих российскую нефть. Так Еврокомиссия надеется пресечь "незадекларированный импорт российской нефти".

В апреле была информация, что d Евросоюзе закончили работу над новыми антироссийскими санкциями, поскольку в случае введения новых санкций "будет больше исключений, чем мер".

Теги: 11 пакет санкций, газ, поставки


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