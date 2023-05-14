Минобороны РФ: при отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении погиб командир Макаров

В Минобороны РФ сообщили об отражении всех попыток украинских войск прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, сообщили Накануне.RU в военном ведомстве.

"На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - говорится в сообщении.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, при отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены.

Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Также Конашенков сообщил о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. "В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

Всем отличившимся военным в боях в районе Артемовска вручили госнаграды непосредственно на боевых позициях.