В Свердловской области наказаны десятки человек за разжигание костров

В Свердловской области по итогам рейдов специалисты Госпожнадзора возбудили семь административных расследований, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Составлено 40 протоколов об административном правонарушении. Представители муниципалитетов провели 182 инспекции, по итогам возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 38 дел за ненадлежащее содержания территории.

Рейды для профилактики природных пожаров продолжаются.

Ранее в МЧС сообщили, что пожароопасный сезон открыт в 72 регионах России, в 28 действует особый противопожарный режим. На территории ряда регионов уже установилась теплая погода, в связи с чем увеличился риск начала лесных пожаров, которые могут быть вызваны палом сухой травы или сжиганием бытового мусора на дачах.

По действующим правилам шашлыки можно готовить на мангале или жаровне на расстоянии не менее пяти метров от дома и других построек на дачном участке. Возле мангала не должно быть сухой травы и мусора в радиусе двух метров. Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно составлять не менее 30 метров.