В Нижневартовском районе тушат природный пожар

В Нижневартовском районе горит трава на площади 40 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Депнедра.

Причиной стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. На месте работают 15 работников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры, задействована необходимая техника.

За прошедшие сутки лесопожарные формирования потушили два лесных пожара в Советском и Кондинском районах на общей площади 11,3 га и одно ландшафтное возгорание в Ханты-Мансийском районе на площади 124 га.

Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности, в Нижневартовском районе отмечается 3 класс, в Кондинском районе — четвертый класс. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 39 ландшафтных на площади 2736,1 га.

Ранее в Югре специалисты территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности сделали прогноз по лесным пожарам.

Самыми проблемным месяцем в ведомстве называют июль. Ожидается, что число лесных пожаров достигнет 250, что выше среднемноголетних значений. В июне и августе ожидается 130 и 100 лесных пожаров. В мае, по предварительному прогнозу центра анализа, число лесных пожаров ожидается в пределах нормы – около 60. В сентябре прогнозируется порядка 10 возгораний, в октябре - единичные случаи.

В целом прогнозируемая пожароопасная ситуация в Югре складывается таким образом, что ожидается более 560 лесных пожаров, что выше среднемноголетнего показателя - 478.