Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в два раза

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в два раза, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась в два раза и по итогам 13 мая составляла 18,5 тысячи гектаров. По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, остаются непотушенными 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы и не распространяются.

Специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров. Потушены пожары в Тугулымском городском округе на площади 21,6 тысячи гектаров, в Режевском городском округе на площади 10,4 тысячи гектаров, в Артемовском городском округе на площади 4,7 тысячи гектаров, в Байкаловском районе на площади порядка 4,4 тысячи гектаров, в Сухом Логу на площади 4 тысячи гектаров