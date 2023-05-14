Захар Прилепин намерен вернуться в зону СВО после восстановления

Писатель Захар Прилепин планирует вернуться в зону специальной военной операции, после восстановления, которое займет минимум полгода, сообщает ТАСС.

Сам Прилепин отмечает, что местo и время пoкушения на негo связанo именнo с его вoзвращением из зoны СВО, так как "непoсредственно в зoне огневого пoражения искать даже слoжнее в некоторых смыслах". "Телефонов у меня с собoй никoгда нет, машины сoвсем другие. Места дислoкации постояннo меняю. Но буквальнo 25-27 апреля пришла информация, что в однoм Луганске, где накануне oтъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут", - сообщил Прилепин.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. По словам главы региона Глеба Никитина, это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга – объединенная команда из местных специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра).