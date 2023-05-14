В Тобольске депутата подозревают в избиении бойцов СВО

Депутата Тобольской городской думы, единоросса Артура Погана подозревают в избиении участников специальной военной операции — добровольца, прошедшего лечение от контузии и осколочных ранений, и бойца ЧВК "Вагнер", сообщает "Наш город" со ссылкой на члена Союза журналистов России Михаила Иванькова.

Инцидент произошел 10 апреля, в тобольском кафе "Две звезды".

По словам Иванькова, конфликт начался с того, что отдыхавшая в другой компании девушка сняла на свой смартфон "вагнеровца". Когда военный попросил ее удалить сделанную запись начался конфликт. За девушку заступились молодые люди из ее компании. Словесная перепалка переросла в массовую драку и завершилась вызовом полиции.

Иваньков утверждает, что депутат Артур Поган не имел отношения ни к одной из компаний, однако вмешался в конфликт и якобы нанес удары ногами по головам со спины, лежащим на асфальте бойцам СВО.

"В результате, Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику спецоперации", - приводит издание слова Иванькова.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело.