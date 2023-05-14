Сотрудники ЧВК "Вагнер" не смогли передать Шойгу письмо о проблемах подразделений ВС РФ на флангах

Фельдъегерская почтовая служба отказала в передаче письма о проблемах регулярной армии на флангах от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Об этом пишет пресс-служба компании «Конкорд».

Сотрудник военной компании принес обращение Пригожина в отделение почтовой службы на Фрунзенской набережной в Москве. Однако отправить его не удалось в связи с личным распоряжением Шойгу и разбирательством после приема предшествующих писем.

Глава «оркестра» в письме акцентировал внимание на проблемах подразделений МО РФ и растущему числу заявок на вступление в ЧВК «Вагнер» со стороны мобилизованных. Бойцов не устраивает служба в регулярных войсках в условиях отсутствия управления.