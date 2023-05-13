Московское "Торпедо" покинуло РПЛ

Московское "Торпедо" покидает Российскую Премьер-лигу.

Сегодня столичная команда потерпела поражение от московского ЦСКА в 27-м туре чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "армейцев". Таким образом, "Торпедо" лишилось даже математических шансов на то, чтобы остаться в РПЛ.

Сейчас московский клуб занимает последнее, 16-е место в таблице, набрав всего 13 очков после 27 матчей. За три тура до конца чемпионата "Торпедо" отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков и уже не сможет отыграть этот отрыв.

Москвичи стали первой командой, покинувшей Российскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

"Спасибо всем, кто верил в команду до последнего", - коротко прокомментировал клуб на своей странице в соцсети.