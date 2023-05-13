В центре Москвы обрушились перекрытия, пострадали двое рабочих

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 13 мая в ходе ремонтных работ произошло обрушение перекрытий в здании в центре Москвы. В результате пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался, а другой был доставлен в столичную больницу.

В настоящее время следователи СК осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Также изучается строительная документация.

"В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая", - добавили в ведомстве.