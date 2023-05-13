Российские военные уничтожили авиацию ВСУ, нанесшую удар по Луганску

В Министерстве обороны России прокомментировали ракетный удар по Луганску, нанесенный ВСУ. Авиация, которая это сделала, уничтожена.

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Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в Луганске.

"Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, есть разрушения ближайших жилых домов. Также пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

"Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - добавили в ведомстве.

Напомним, что власти Луганской народной республики приняли решение на время отключить в ЛНР мобильный интернет из-за обстрелов.