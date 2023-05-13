13 Мая 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30/скрин

Игорь Бабушкин встретился прямо на передовой с мобилизованными астраханцами- бойцами СВО

В ходе командировки в Луганскую Народную Республику губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился прямо на передовой с мобилизованными астраханцами.

игорь бабушкин, донбасс, бойцы сво(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

Астраханцы привезли землякам - бойцам СВО груз гуманитарной помощи и тёплые слова с Родины.

игорь бабушкин, донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

"Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг, на хорошем счету у командиров, которые отмечают высокий уровень боевого слаживания и стремление биться до победы", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, бойцы сво, донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

Глава Астраханской области рассказал бойцам о действующих в регионе мерах поддержки и предстоящем открытии астраханского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Спросил о том, чего не хватает, что особо необходимо, и пообщался с бойцами.

игорь бабушкин, донбасс, бойцы сво(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

"У ребят начинаются отпуска, ждём их дома", - сообщил глава региона.

игорь бабушкин, донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

Напомним, в ходе командировки в Луганскую народную республику Игорь Бабушкин также принял участие во Всероссийском форуме "Русский мир", а астраханские творческие коллективы дали концерт для луганчан.

Теги: игнорь бабушкин, лнр, бойцы сво


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