Игорь Бабушкин встретился прямо на передовой с мобилизованными астраханцами- бойцами СВО

В ходе командировки в Луганскую Народную Республику губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился прямо на передовой с мобилизованными астраханцами.

Астраханцы привезли землякам - бойцам СВО груз гуманитарной помощи и тёплые слова с Родины.

"Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг, на хорошем счету у командиров, которые отмечают высокий уровень боевого слаживания и стремление биться до победы", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области рассказал бойцам о действующих в регионе мерах поддержки и предстоящем открытии астраханского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Спросил о том, чего не хватает, что особо необходимо, и пообщался с бойцами.

"У ребят начинаются отпуска, ждём их дома", - сообщил глава региона.

Напомним, в ходе командировки в Луганскую народную республику Игорь Бабушкин также принял участие во Всероссийском форуме "Русский мир", а астраханские творческие коллективы дали концерт для луганчан.