В России предложили создать Министерство нападения во главе с Пригожиным

В РФ предложили создать Министерство нападения, которое может возглавить владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ведомство будет действовать оперативнее, чем Министерство обороны Сергей Шойгу, уверен эксперт.

Автор телеграм-канала «Krasnoyarsk69_VISION» предложил создать Министерство нападения. Ведомство может возглавить Евгений Пригожин. Эксперт подчеркнул, что у ЧВК «Вагнер» есть опыт ведения наступательных операций, чего нет у Министерства обороны, решения в котором принимают воевать на земле, но может устраивать показательные парады.

«В этом и есть вся суть Министерства Обороны. Оно не умеет ни наступать, ни нормально обороняться. Оно умеет сдерживать стратегически, грозя пролетами «Белых лебедей» и «Посейдонами». И поэтому, если ВВП желает реально победить в этой войне, то требуется, кроме МО, очень быстро, очень оперативно создать и МН – Министерство Наступления. И передать в МН все функции и полномочия по наземке и тактической авиации», - считает автор.

Он также подчеркнул, что под руководством Шойгу Минобороны не умеет вести наземные операции, а все решения принимаются в кабинетах, и принимаются очень долго.

Напомним, Евгений Пригожин ранее призывал Минобороны выделить необходимое количество боеприпасов для ЧВК «Вагнер», в противном случае его организация покинет Бахмут. Сейчас «Вагнер» владеет почти 100% города, однако из-за искусственно созданного «снарядного голода» не может вести наступательную операцию в полном объеме.