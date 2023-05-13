В Брянской области упали Ми-8 и Су-34

В субботу в Клинцовском районе Брянской области потерпела крушения авиация ВКС РФ.

Как сообщил источник РИА Новости в оперативных службах, упал вертолет Ми-8, на месте ведутся работы по ликвидации пожара.

Среди местных жителей, по предварительным данным, никто не погиб и серьезно не пострадал. При этом погибли два пилота Ми-8.

В результате произошедшего оказались повреждены некоторые дома.

Также возле города Стародуб потерпел крушение штурмовик Су-34, погибли два пилота.

На территории Клинцовского района введён план "Перехват", пишет Mash. Силовики ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.

Официальных комментариев Минобороны не поступало.