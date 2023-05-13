В ЛНР из-за обстрелов отключают мобильный интернет

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что власти приняли решение на время отключить мобильный интернет.

Как сообщил он сегодня в своем Telegram-канале, такая мера вводится в связи с усилившимися обстрелами ЛНР.

"Принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас – сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей", - отметил Пасечник.

Напомним, что накануне украинские боевики выпустили ракеты по Луганску. Сообщалось, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак".

В результате инцидента ранения получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Сегодня стало известно, что при обстреле Луганска 12 мая Украина использовала ракеты англо-французского производства и производства США.