13 Мая 2023
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Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР из-за обстрелов отключают мобильный интернет

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что власти приняли решение на время отключить мобильный интернет.
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Как сообщил он сегодня в своем Telegram-канале, такая мера вводится в связи с усилившимися обстрелами ЛНР.

"Принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас – сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей", - отметил Пасечник.

Напомним, что накануне украинские боевики выпустили ракеты по Луганску. Сообщалось, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак".

В результате инцидента ранения получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Сегодня стало известно, что при обстреле Луганска 12 мая Украина использовала ракеты англо-французского производства и производства США.

Теги: ЛНР, обстрелы, отключение, интернет


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