13 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

"Урал" вырвал победу у "Оренбурга" благодаря автоголу на последних минутах

Екатеринбургский ФК "Урал" на своем поле одержал непростую победу над "Оренбургом". Встреча 27-го тура РПЛ прошла сегодня на стадионе "Екатеринбург-Арена" и завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт на 62-й минуте, когда Александр Юшин неотразимо пробил головой. Гости отыгрались на 83-й минуте: отличился Владимир Обухов. В самом конце матча, на 89-й минуте, мяч в свои ворота отправил футболист "Оренбурга" Кирилл Капленко. Этот автогол позволил "Уралу" вырвать победу.

Но, несмотря на такой результат, команда Виктора Гончаренко так и осталась на 11-м месте в таблице, набрав 30 очков. "Оренбург" располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Урал" отправится в гости к самарским "Крыльям Советов", которые в данный момент занимают 12-е место в таблице РПЛ.

Теги: Урал, Оренбург, победа, автогол


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