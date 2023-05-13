"Дальше ехать некуда": Бастрыкин заявил о коррупции при гособоронзаказе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что при выполнении государственного оборонного заказа есть факты коррупции.

Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме. По словам Бастрыкина, в сфере оборонной промышленности реализуется "очень много мошеннических схем".

"В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - цитирует его РИА Новости.

Какие именно корпорации были уличены в коррупции и воровстве, глава СКР не уточнил.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что гособоронзаказ в стране кратно вырос.