13 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: sledcom.ru

"Дальше ехать некуда": Бастрыкин заявил о коррупции при гособоронзаказе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что при выполнении государственного оборонного заказа есть факты коррупции.
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Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме. По словам Бастрыкина, в сфере оборонной промышленности реализуется "очень много мошеннических схем".

"В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - цитирует его РИА Новости.

Какие именно корпорации были уличены в коррупции и воровстве, глава СКР не уточнил.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что гособоронзаказ в стране кратно вырос.

Теги: Бастрыкин, коррупция, гособоронзаказ, СК


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