Захар Прилепин пришел в сознание после операции

Операция сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду", писателя Захара Прилепина прошла в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, все прошло штатно и стабильно.

"Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга – объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - сообщил губернатор.

Никитин добавил, что накануне вечером Прилепин пришел в сознание. Сегодня писатель в хорошем и бодром настроении.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы.