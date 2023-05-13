Ногайцы Астраханской области решительно осудили заявление Анвара Курманакаева

Вновь так называемый, а на деле – самозваный представитель ногайского национального движения Анвар Курманакаев в своем телеграм-канале опубликовал обращение, в котором он анонсировал «запуск проекта по созданию Ногайского государства» со столицей в г. Астрахань. Он пригласил «всех ногайцев присоединиться к этому проекту и выразить свое видение нашего будущего общего ногайского государства, которое будет объединять всех ногайцев во всем мире».

Мы уже не раз делали обращения по этому поводу, и сегодня снова от имени ногайцев Астраханской области решительно осуждаем подобного рода заявления, которые несут откровенную угрозу целостности и единству нашей страны.

Повторяем, мы, ногайцы, наряду с русскими, татарами, казахами и другими народами являемся коренными жителями России. Любовь к своей Родине, защиту её интересов считаем своим священным долгом, особенно сейчас, когда наши братья плечом к плечу сражаются с неонацизмом на территории Украины и российского Донбасса.

Считаем, что высказывания и в целом деятельность Анвара Курманакаева (в недавнем прошлом гражданина Казахстана, ныне проживающего в Турции) носит откровенно провокационный и предательский по отношению к своему народу характер. Курманакаев намеренно использует символику астраханских ногайцев, как когда-то фашисты переодевались в красноармейцев и делали свои провокации, он знает, что мы, ногайцы Астрахани, были одними из первых в поддержке СВО и действий Президента России. И сегодня мы наблюдаем дешёвую клоунаду Курманакаева.

Призываем ногайскую общественность быть активной в опровержении фейков. Мы, ногайцы, за Россию – нашу великую Родину!

Абдуллаев Рафих Жуманянович, руководитель национально-культурной автономии ногайцев-карагашей г. Астрахань

Альмухамедов Ильдар Салаватович, председатель Астраханской региональной молодежной общественной организации «Центр ногайской культуры "Эдиге"»

Идрисов Эльдар Шамигуллович, кандидат политических наук, этнолог-ногаевед