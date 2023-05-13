СК разбирается в нападении мигрантов на персонал московского кафе

Нападением на персонал московского кафе заинтересовался Следственный комитет.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в ночь на 11 мая этого года около 25 уроженцев среднеазиатских республик в медицинских масках ворвались в кафе на Вешняковской улице Москвы. Мигранты избили сотрудников бара, нанесли им ножевые ранения, а также отобрали мобильные телефоны и разгромили помещение. Через некоторое время часть нападавших была задержана.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов данного уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СКР. Также он потребовал доклад по обстоятельствам произошедшего.

Напомним, недавно председатель Следственного комитета России предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Ранее Бастрыкин заявлял, что число уголовных дел в отношении мигрантов по тяжким статьям заметно выросло.