13 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

С природными пожарами в Свердловской области борются почти 3 тысячи человек

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на 13 мая, на мониторинге и тушении пожаров в регионе задействовано 2,8 тысячи человек, а также более 600 единиц техники.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, сейчас продолжают действовать 25 пожаров общей площадью 38 тысяч гектаров. Более половины из них локализовано. Продолжается применение техники отжига для предотвращения распространения действующих очагов возгораний.

В Свердловскую область планируется прибытие еще 100 специалистов Авиалесоохраны. Сейчас в регионе работают 182 десантника.

За минувшие сутки создано 150 километров минерализованных полос. Сегодня, 13 мая, планируется проложить еще более 80 километров.

Напомним, что к охватившим регион лесным пожарам добавилось еще и тление торфяников.

Теги: пожары, тушение, техника, Свердловская область


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