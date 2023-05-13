С природными пожарами в Свердловской области борются почти 3 тысячи человек

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на 13 мая, на мониторинге и тушении пожаров в регионе задействовано 2,8 тысячи человек, а также более 600 единиц техники.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, сейчас продолжают действовать 25 пожаров общей площадью 38 тысяч гектаров. Более половины из них локализовано. Продолжается применение техники отжига для предотвращения распространения действующих очагов возгораний.

В Свердловскую область планируется прибытие еще 100 специалистов Авиалесоохраны. Сейчас в регионе работают 182 десантника.

За минувшие сутки создано 150 километров минерализованных полос. Сегодня, 13 мая, планируется проложить еще более 80 километров.

Напомним, что к охватившим регион лесным пожарам добавилось еще и тление торфяников.