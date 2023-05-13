В Челябинске "Вольво" врезался в остановку: четыре человека пострадали

В субботу утром в Челябинске произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня в 11-м часу на улице Марченко: водитель "Фольксвагена" и водитель "Вольво совершили столкновение автомобилями. После этого "Вольво" врезался в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

По данным ГИБДД, в результате пострадали четыре человека: оба водителя и две женщины-пешехода. Виновник ДТП и все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Напомним, также сегодня ночью в Челябинске "Мерседес" свалился в подземный переход. Пострадали три человека.