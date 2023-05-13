13 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин поздравил коллектив полигона Капустин Яр с 77-летием

Сегодня один из первых научно-исследовательских центров ракетостроения нашей страны – полигон Капустин Яр отмечает 77-ю годовщину со дня основания.
Полигон стал настоящим пионером – первопроходцем развития отечественной космонавтики, нашего ядерного щита и противовоздушной обороны.

запуск космоса-1, газета(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Именно с территории Капустина Яра 18 октября 1947 года был совершён первый в СССР пуск баллистической ракеты. И на протяжении 10 лет он оставался единственным местом испытания советских баллистических ракет. Здесь впервые в мире был дан ракетный старт из шахтной установки. За десятилетия работы на полигоне были испытаны подвижный грунтовый комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами «Тополь».

памятник ракете(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Отсюда 22 июля 1951 года был отправлен в космос ракетоноситель с первыми животными. А 16 марта 1962 года Капустин Яр официально стал космодромом – с его стартового стола ушел на орбиту спутник «Космос-1». На полигоне был испытан уникальный ракетоплан «Бор». Поэтому полигон можно по праву считать и колыбелью советской космонавтики.

памятник белке и стрелке(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Сегодня астраханский научно-исследовательский комплекс Вооруженных сил России Капустин Яр ведет работу по развитию противовоздушной обороны нашей страны. Ведутся испытания зенитных ракет большой дальности для комплексов С-400 и С-500, а также других видов техники и боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

космонавтика, космический аппарат(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил весь коллектив со знаменательной датой.

памятник королеву(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Полигон продолжает играть важную роль в укреплении обороноспособности нашего государства. Желаю ветеранам, беззаветно служившим Отечеству, крепкого здоровья! А нынешнему поколению военнослужащих – успешного решения всех поставленных государством задач! Благодарю за службу!", - сделал запись в своем телеграмм-канале глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, капустин яр, баллистические ракеты, первопроходец отечественной космонавтики


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