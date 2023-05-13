Украина обстреляла Луганск ракетами англо-французского производства

При обстреле Луганска 12 мая Украина использовала ракеты англо-французского производства и производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Луганской народной республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинские боевики выпустили ракеты по Луганску. Сообщалось, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак".

В результате инцидента ранения получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Сегодня он рассказал о своем самочувствии.