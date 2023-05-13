13 Мая 2023
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Фото:Накануне.RU

ФССП: работа коллекторов с иностранным капиталом должна быть урегулирована

В Федеральной службе судебных приставов России заявили, что работа коллекторских организаций с иностранным капиталом должна быть урегулирована – вплоть до приостановления или запрета деятельности.
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Как рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов, каким образом это будет происходить, сейчас обсуждается.

"Но точно можно сказать, что мириться с тем, что профессиональными взыскателями в отношении наших граждан являются компании из недружественных стран, мы точно не будем, и какое-то регулирование будет однозначно введено", - цитирует его "Интерфакс".

По его словам, особое внимание приставов привлекают организации, учредителями которых являются иностранные юрлица или граждане, особенно из недружественных государств.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов.

Теги: приставы, коллекторы, запрет


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