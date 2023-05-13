"Фасад" повредил, лицо": раненый в Луганске депутат рассказал о своем самочувствии

13 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия ДНР и ЛНР
Фото:Накануне.RU

"Фасад" повредил, лицо": раненый в Луганске депутат рассказал о своем самочувствии

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, раненый в Луганске, рассказал о своем самочувствии.
Читайте также:

По словам парламентария, он пострадал, когда помогал людям выбраться из-под завалов после обстрела. Сейчас политик чувствует себя нормально.

"Ну хорошо, нормально (самочувствие, - прим. ред.). "Фасад" повредил, лицо", - цитирует Водолацкого РИА Новости.

По словам депутата, он возвращался с линии столкновения с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады. На въезде в Луганск он оказался рядом с местом прилета ракет в числе первых, когда еще не приехало МЧС. В это время прибыл председатель правительства ЛНР Дмитрий Козлов, они услышали крики людей под завалами и стали помогать им выбраться.

По словам Водолацкого, в этот момент рядом произошло обрушение. Он уточнил, что ему обработали все раны в больнице. Депутат также отметил, что дети, которые пострадали при взрыве, сейчас на лечении.

Ранее сообщалось, что накануне украинские боевики выпустили две ракеты по Луганску. Обстрелу подверглось предприятие "Полипак".

Теги: Луганск, депутат, обстрел


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2023 20:01 Мск Украинские боевики обстреляли предприятие "Полипак" в Луганске

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети