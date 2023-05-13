"Фасад" повредил, лицо": раненый в Луганске депутат рассказал о своем самочувствии

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, раненый в Луганске, рассказал о своем самочувствии.

По словам парламентария, он пострадал, когда помогал людям выбраться из-под завалов после обстрела. Сейчас политик чувствует себя нормально.

"Ну хорошо, нормально (самочувствие, - прим. ред.). "Фасад" повредил, лицо", - цитирует Водолацкого РИА Новости.

По словам депутата, он возвращался с линии столкновения с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады. На въезде в Луганск он оказался рядом с местом прилета ракет в числе первых, когда еще не приехало МЧС. В это время прибыл председатель правительства ЛНР Дмитрий Козлов, они услышали крики людей под завалами и стали помогать им выбраться.

По словам Водолацкого, в этот момент рядом произошло обрушение. Он уточнил, что ему обработали все раны в больнице. Депутат также отметил, что дети, которые пострадали при взрыве, сейчас на лечении.

Ранее сообщалось, что накануне украинские боевики выпустили две ракеты по Луганску. Обстрелу подверглось предприятие "Полипак".