Игорь Бабушкин принял участие во Всероссийском форуме «Русский Мир» в Луганске

Накануне в Луганске прошел Всероссийский форум «Русский Мир». Делегация Астраханской области и лично губернатор Игорь Бабушкин приняли участие в этом знаковом событии.

"Символично, что он (форум - от ред.) прошёл именно в день Луганской Народной Республики на Луганской земле, которая веками была Россией, по духу, по смыслу, по притяжению. Здесь всегда думали и говорили по-русски, не меняли ментальность на чужую, усиленно навязываемую", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области считает, что планы Запада по разобщению наших народов споткнулись о принципиальность жителей Луганщины и Донбасса. С оружием в руках, в боях с нацбатами режима, захватившего власть в Киеве, они боролись и отстояли свое право, свой выбор быть с Россией. Быть в единой семье народов нашего многонационального государства.

Игорь Бабушкин напоминает: "Как в годы Великой Отечественной, когда миллионы советских людей разных национальностей и разных вероисповеданий сплотились в борьбе с фашизмом, так и сегодня бойцы из разных республик, краев и областей России выполняют задачи Специальной военной операции. Точно так же и все российские регионы откликнулись на призыв оказать необходимую поддержку в восстановлении хозяйства, обеспечении стабильной мирной жизни Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей".

Важно отметить, что Астраханская область наравне с другими вносит свою лепту: сотни тонн гуманитарных грузов, лекарств, стройматериалов, новые школьные автобусы и машины «скорой помощи» уже переданы подшефному Кременскому району.

"Ели спросить у любого астраханца, любой национальности: «Почему вы делаете это?» - я убежден, он ответит: «Потому что мы своих не бросаем!». И можно добавить: потому что так принято в любой крепкой и дружной семье", - уверен глава Астраханской области.

В рамках проведения форума жителей ЛНР астраханские артисты дали большой концерт в Новой Астрахани Кременского района. Жители очень тепло встретили выступление знаменитого ансамбля «Казаченька» и другие творческие коллективы. Губернатор лично поблагодарил артистов за смелость и поддержку.