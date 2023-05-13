В Челябинске "Мерседес" свалился в подземный переход: пострадали трое

В Челябинске иномарка опрокинулась в подземный переход. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня в третьем часу ночи возле дома 168 по проспекту Победы. Водитель "Мерседеса" совершил наезд на металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся в подземный переход.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров иномарки. О степени тяжести их травм не сообщается.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.