Священник РПЦ, отказавшийся молиться о победе русского воинства, лишен сана

Московский городской епархиальный суд РПЦ лишил священного сана клирика храма апостола Андрея Первозванного священника Иоанна Коваля, который самочинно изменил текст молитвы о победе русского воинства. Об этом сообщает портал "Православие и мир".

С сентября в храмах читается составленная патриархом Московским и всея Руси Кириллом молитва "О Святой Руси". Она начинается с призывания Божией помощи от врагов, ополчившихся на Святую Русь и хотящих ее разделить и погубить ее единый народ. Коваль изменил строку "Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" и произносил "Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир", то есть подчеркнуто отказывался молиться о победе.

После жалоб прихожан священника запретили в священнослужении в феврале 2023 года, а на заседании 11 мая постановили лишить сана по 25 правилу Святых Апостолов за клятвопреступление и отказ послушания священноначалию.

"Он дал свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в Церкви в связи с военной операцией, и отказывался исполнять всякого рода указания со стороны викария, под правлением которого он находится, - благочинного, настоятеля. Во время самого судебного заседания он точно так же заявил, что [ничего] не станет менять", — рассказал протоиерей Владислав Цыпин после церковного суда.

Дело не только в исключении слова "победа", а в самом отказе повиноваться священноначалию, добавил он.

Как отметил председатель Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, если каждый священник будет переделывать молитвы под собственное убеждения, то это разрушит единство Церкви.

Решение церковного суда еще должен утвердить патриарх.