В Свердловской области потушили 14 природных пожаров. Осталось еще 27

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировано 14 природных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, в регионе продолжают действовать 27 пожаров, 14 из которых локализованы. В тушении лесов и сухой растительности задействованы более тысячи человек и 230 единиц спецтехники. Также привлечены семь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС России. Авиацией на очаги горения было совершено 88 сбросов воды общим объемом 550 тонн.

Как добавили в МЧС, на текущие сутки для тушения пожаров также запланирована работа семи воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения на населенные пункты и объекты экономики нет.

Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, за минувшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась на 11,8 тысяч гектаров. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, на конец дня 12 мая оставалось непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров.

Ликвидированы крупные возгорания в Режевском округе – 7,5 тысячи гектаров и в Талицком городском округе – 4 тысячи гектаров. Также удалось потушить леса под Ревдой – 2,5 тысячи гектаров и в Белоярском городском округе – 1,3 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область для борьбы с лесными возгораниями направят еще 100 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны. Их перебросят с Дальнего Востока.