«Лампасные штаны в Госдуме»: в Telegram прокомментировали заявление депутата Соболева о Пригожине и Бахмуте

«Лампасники начали пытаться отмазать подразделения ВС РФ от бегства на Бахмутском направлении». Так Telegram-канал «Кремлевский шептун» ответил депутату Соболеву на его противоречивое заявление о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm прокомментировал заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что есть риск окружения группировки РФ в Бахмуте, которая представлена подразделениями ЧВК «Вагнер».

«Знаете, чтобы разобраться в обстановке — надо быть там [в Бахмуте], на месте, — сказал журналистам депутат. — Оценить обстановку, соотношение сил и средств — наших и противника. А то, что говорит Пригожин... Есть командующий, которому докладывает разведка, что, как и почему. Я не пойму, почему Пригожина никто не останавливает, почему он может оскорблять министра обороны, начальника Генерального штаба. Наверное, это дело нашего политического руководства», — заключил бывший генерал.

На заявление отреагировали авторы Telegam-канал «Кремлевский шептун», которые предположили, что таким образом Виктор Соболев попытался оправдать отступление подразделений ВС РФ на флангах в Бахмуте.

«Все бы ничего, только в отличие от депутата, просиживающего свои лампасные штаны в Госдуме, и министра вместе с НГШ, занятых тем же самым на Фрунзенской набережной, Пригожин из Бахмута не вылезает. Причем глава ЧВК «Вагнер» неоднократно ездил прямо на ноль, на самый перед. По нему танк прямой наводкой бил, помните? Тогда согласно логике того же Соболева, известный в основном коррупционным скандалом в 58-ой армии, к Пригожину, наоборот, надо бы прислушаться», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Авторы «Кремлевского шептуна» справедливо отметили, что сейчас происходит ровно то, о чем он постоянно предупреждал глава ЧВК «Вагнер» на протяжении последних нескольких месяцев.

«Но видимо, разведка Герасимову заявлений Пригожина не пересказывала, вот и бегут армейские подразделения с флангов. Надеемся, хоть про это командующего Объединенной группировкой войск поставили уже в известность», — иронизируют авторы Telegram-канала.

На протяжении последних трех дней авторитетные Telegram-каналы сообщают информацию о продолжающемся оставлении позиций подразделениями ВС РФ на флангах Бахмута. Эту информацию ранее подтверждал Евгений Пригожин и косвенно — официальные представители Минобороны РФ.